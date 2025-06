Nürnberg (dpa/lby) - Die Sportfreunde Stiller haben überraschend den letzten Tag von Rock im Park in Nürnberg eröffnet. Schon am Vormittag feierten die Musikfans vor der Bühne - und wurden mit Sonne nach zwei verregneten Festivaltagen belohnt. Später sollten bei dem Musikfestival unter anderem die britischen Bands The Prodigy und Bring Me the Horizon sowie die deutsche Rap-Formation K.I.Z auftreten. Allerdings müssen sich die Besucherinnen und Besucher auf weiteren Regen und Windböen einstellen.