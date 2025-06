Wie gewohnt steigt zeitgleich das Zwillingsfestival Rock am Ring in der Eifel, das dieses Jahr sein 40. Jubiläum mit 90.000 Fans feiert. Dort spielen zeitversetzt nahezu dieselben Bands. Headliner sind in diesem Jahr die US-Metal-Bands Slipknot und Korn sowie die britischen Rocker von Bring Me the Horizon.