Nürnberg (dpa/lby) - Mit Regen und gut gelaunten Musikfans ist die Jubiläums-Ausgabe von Rock im Park in Nürnberg gestartet. Das Musikfestival feiert in diesem Jahr sein 30. Bestehen. Weit vor dem Auftritt der ersten Band bildeten sich lange Schlangen am Eingang zum Festivalgelände. Zeitgleich fing es heftig an zu regnen, so dass die Feiernden in Regenponchos und den Pfützen ausweichend vor den Bühnen tanzten.