Der Kulturgarten wächst, wird größer und bunter. An drei Tagen gibt es nun erstmals volles Programm auf dem Festival an der Rasenmühle am Ortsausgang Themar Richtung Henfstädt. 25 Bands geben sich auf der Bühne die Ehre. Neben vielen deutschen Bands, stehen auch solche aus den USA; den Niederlanden und Österreich. Am inhaltlichen Konzept hat sich dabei nichts geändert. Punkrock und Hardcore spielen die Hauptrolle auf dem Festival. Unterschiedliche Stile und Spielarten sorgen aber auf jeden Fall dafür, dass in Themar kein Einheitsbrei serviert wird. Auch das Konzept der Organisatoren geht auf. Neben einigen echten Headlinern – ZSK und Team Scheiße spielen auch auf deutlich größeren Festivals – bekommen auch eine ganze Reihe „kleinerer“ Bands die Möglichkeit, in Themar dabei zu sein.