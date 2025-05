Zufriedene Veranstalter, entspannte Gäste und freundliche Gesichter an all den Ständen auf dem heimeligen Festivalgelände – das Kulturgarten Open Air 2025 darf man wohl getrost als Erfolg bezeichnen. Dabei geht es gar nicht um finanziellen Erfolg – denn das Festival wird ehrenamtlich organisiert und durchgeführt. Wenn am Ende der Veranstaltung Geld im Säckel bleibt, hilft das aber alle Mal, um im nächsten Jahr etwas mehr Sicherheit zu haben. Es geht vor allem um den Erfolg, dass man ein solches Festival in der Provinz, in Themar aufziehen kann, mit einem tollen Lineup und vielen Gästen, die live gespielte Musik (die nicht von einer Coverband kommt) zu schätzen wissen, und den Weg in den Süden Thüringens auf sich nehmen.