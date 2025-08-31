Die zweite Auflage des „Internationalen Festivals für Amateurpianisten“ fand am Sonntag in Meiningen ihren erfolgreichen Ausklang. Das Max-Reger-Konservatorium war vier Tage lang Veranstaltungsort für dieses außergewöhnliche Musik-Format, das Meiningen zum „Mekka für Amateur-Pianisten“ etablieren möchte. So lautet zumindest der geäußerte Wunsch von Professor Christian Wilm Müller, der als gebürtiger Meininger die Stadt musikalisch international in dieser Sparte als festen Anlaufpunkt etablieren möchte.
Ulrike Scherzer 31.08.2025 - 14:56 Uhr