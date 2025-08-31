Die zweite Auflage des „Internationalen Festivals für Amateurpianisten“ fand am Sonntag in Meiningen ihren erfolgreichen Ausklang. Das Max-Reger-Konservatorium war vier Tage lang Veranstaltungsort für dieses außergewöhnliche Musik-Format, das Meiningen zum „Mekka für Amateur-Pianisten“ etablieren möchte. So lautet zumindest der geäußerte Wunsch von Professor Christian Wilm Müller, der als gebürtiger Meininger die Stadt musikalisch international in dieser Sparte als festen Anlaufpunkt etablieren möchte.