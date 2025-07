Festival in Döhlau: Bob Dylan-Revival im fränkischen Dorf

Viele helfen mit

Davon gehen die Aktiven in der Initiative Kultur-Natur-Döhlau, die unter dem Dach des Kultur- und Heimatvereins Rauenstein wirken, nicht aus. Dabei können sie sich auf breite Unterstützung verlassen. „Die Helfer kommen von überall her“, weiß Spindler zu berichten. Da packen viele an – ehrenamtlich. Auch auf Sponsoren war man nie angewiesen und setzte auf die eigene Kraft aus der Region heraus. Das gilt auch für die kulinarische Seite. Wein aus einem Weingut aus Nordheim holen sie selbst, Speisen bereiten sie ebenso zu und die Fans dürfen sich in dieser Hinsicht auch überraschen lassen.