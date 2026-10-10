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Festival für Kinderfilm "Schlingel" endet - Europäischer Preis für finnischen Film

25.000 Besucher, 194 Filme und 19 Auszeichnungen: Das Kinderfilmfestival «Schlingel» in Chemnitz feiert zum Abschluss bewegende Geschichten und starke Nachwuchstalente.

Festival für Kinderfilm: Schlingel endet - Europäischer Preis für finnischen Film
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Zu den Filmvorführungen beim 31. "Schlingel" kamen 25.000 Zuschauer. (Archivbild) Foto: Sebastian Willnow/ dpa/dpa

Chemnitz (dpa/sn) - Der finnische Abenteuerfilm "Winski und der Schatz der Wikinger" von Juha Wuolijoki hat beim Kinderfilmfestival "Schlingel" den Europäischen Filmpreis gewonnen. Die Geschichte vom jungen Helden Winski, dessen Heimatstadt von Dieben und betrügerischen Machenschaften bedroht ist, habe von Anfang an begeistert, begründete die Jury mit 12 Kindern aus sechs Ländern ihre Entscheidung. "Die vielen überraschenden Wendungen machten den Ausgang nicht vorhersehbar und so saßen wir voller Spannung und fieberten dem Ende entgegen."

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Die Kinderjury lobte auch den jungen Hauptdarsteller Kuura Rossi, der bereits zum zweiten Mal in die Rolle Winkis schlüpfte. Er habe mit sehr viel Mut und seiner natürlichen Art glaubwürdig überzeugt.

Von der ungewöhnlichen Freundschaft bis zur Geburtstagsfeier

In der Kategorie "Spielfilm National" wurde der generationsübergreifende Coming-of-Age-Film "Lord" von Caren Wuhrer ausgezeichnet. Er handelt von einer ungewöhnlichen Freundschaft, die beginnt, als die 17-jährige Lord der 78-jährigen Betty nach einem Selbstmordversuch das Leben rettet. Die Fachjury lobte unter anderem die Gestaltung mit poetischen Traumsequenzen und Brüchen der Zuschauererwartung. 

Als "Spielfilm International" setzte sich die polnische Produktion "Einfach zu alt für Märchen" von Kristoffer Rus durch, die sich mit dem Schutz von Kindern und Jugendlichen in den sozialen Medien auseinandersetzt. Der Film nehme Heranwachsende wie auch Eltern in die Verantwortung und biete eine gute Basis für gemeinsame Debatten, so die Jury.

Der Sonderpreis ging an den ägyptisch-US-amerikanischen Film "Happy Birthday - Die Geburtstagsfeier" von Sarah Goher über ein achtjähriges Mädchen, das nicht weiß, was es sich zum Geburtstag wünschen soll. Er erzählt laut Jury von Armut und dem, was sie im Leben von Menschen erst gar nicht entstehen lässt.

25.000 Zuschauer kommen zum 31. "Schlingel"

Insgesamt wurden zum Abschluss des Filmfestivals für Kinder und junges Publikum 19 Preise vergeben. Vom 2. Oktober an waren bei der 31. Edition 194 Filme aus 60 Ländern zu sehen. Insgesamt 25.000 junge und ältere Filmfans kamen laut Angaben der Veranstalter in die Kinosäle.