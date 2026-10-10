Festival für Kinderfilm "Schlingel" endet - Europäischer Preis für finnischen Film

Chemnitz (dpa/sn) - Der finnische Abenteuerfilm "Winski und der Schatz der Wikinger" von Juha Wuolijoki hat beim Kinderfilmfestival "Schlingel" den Europäischen Filmpreis gewonnen. Die Geschichte vom jungen Helden Winski, dessen Heimatstadt von Dieben und betrügerischen Machenschaften bedroht ist, habe von Anfang an begeistert, begründete die Jury mit 12 Kindern aus sechs Ländern ihre Entscheidung. "Die vielen überraschenden Wendungen machten den Ausgang nicht vorhersehbar und so saßen wir voller Spannung und fieberten dem Ende entgegen."