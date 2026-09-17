Chemnitz (dpa/sn) - Mit 194 Filmen aus 60 Ländern lädt das Kinderfilmfestival "Schlingel" Anfang Oktober zu einer filmischen Weltreise nach Chemnitz. Einige der Produktionen sind erstmals überhaupt auf einer Leinwand öffentlich zu sehen. Dazu gehört das Filmdebüt des Neinhorns nach dem gleichnamigen Kinderbuch von Marc-Uwe Kling. Am Eröffnungswochenende werden neben dem Autor selbst auch Torsten Sträter, Nora Tschirner und Karoline Herfurth erwartet, die den Protagonisten des Animationsfilms ihre Stimme geben.