Auch der dritte Teil der Häschenschule feiert beim Schlingel Premiere, bevor "Geheimnis um das Goldene Ei" 2027 regulär in die Kinos kommt. Dass der Film zuerst in Sachsen gezeigt wird, schlägt einen Bogen zu den Wurzeln des Kinderbuchklassikers. Er war 1922 von Albert Sixtus in Kirchberg bei Zwickau zu Papier gebracht worden. Ganz neu auf der Leinwand sind aber auch internationale Produktionen in Chemnitz zu sehen, darunter der Film "Der Schlitten" aus Indien und "Erwachsen" aus dem Iran.