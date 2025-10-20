"Fingerübung für den Nachwuchs" - die Kurzfilme

69 Kurzfilme sind für die Filmtage in diesem Jahr ausgewählt worden. Der Kurzfilm ist sozusagen der Ursprung der Veranstaltung, starteten die Hofer Filmtage doch einst als reines Kurzfilm-Festival. Die Streifen - laut Veranstalter "erste Fingerübungen junger Filmschaffender" - bieten eine große Bandbreite an Themen: Es geht um Flucht, Klimawandel, Kriege bis hin zu Fragen der Demokratie und zwischenmenschlichen Beziehungen. Dabei zeigt nicht nur der Nachwuchs aus den deutschen Filmhochschulen sein Können, es sind auch internationale Produktionen zu sehen, so etwa aus Neuseeland.