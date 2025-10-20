Hof (dpa/lby) - Dokumentarfilme, Spielfilme, Kurzfilme - kurzum: die ganze Welt der Leinwand öffnet sich wieder in Hof. Die oberfränkische Stadt rollt keinen roten Teppich für Stars und Sternchen aus, es fließt kein Champagner - trotzdem oder vielleicht gerade deshalb genießen die Filmtage internationales Renommee. Viele heute etablierte Kräfte der Filmszene haben ihre Karriere einst in Hof gestartet. Die wichtigsten Daten und Fakten zur 59. Ausgabe des Festivals, das am kommenden Dienstag (21. Oktober) beginnt.