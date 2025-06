Festival des Schönen: Veßraer Gartenmarkt lockt mit über 100 Ausstellern

König, der dieses Fest der Lebensfreude seit 2008 (damals noch unter dem Namen „Hennebergisches Gartenfest“) organisiert, freut sich ein jedes Jahr auf den Termin am Kloster: Als Messeveranstalter nutzt er geschickt den bayerischen Feiertag Fronleichnam, um die Franken jenseits der Landesgrenze nach Thüringen zu locken. Für Ingo Weidig, dem Museumschef, ein unschätzbarer Marketing-Wert: „Ich bin froh, dass er da ist“, sagt er über den Gartenkönig. Denn so lernen auch die Bayern das Museum kennen – und vielleicht sogar so sehr lieben, dass sie wiederkommen. Und: André König hat sich abseits des Messegeschäfts wohl selbst ein wenig in das Gelände verliebt. Mit Leidenschaft sucht er die Händler für genau diesen Gartenmarkt zusammen, für das sich längst der Name Festival etabliert hat.