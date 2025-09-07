Zwei außer Rand und Band? Nein, es waren deutlich mehr als 15.000 Fans, die von Donnerstag bis Sonntag beim Spencer-Hill-Festival zusammen feierten. Wie bereits im vergangenen Jahr wieder in Ilmenau oder besser gesagt „Hillmenau“ veranstaltet, war es diesmal ein Event der Superlative. Vier Tage voller Kult, Klamauk und Kinnhaken (letzteres natürlich nur im Film). Dass man diesmal nicht nur die Zahl der Veranstaltungstage verdoppelt, sondern mit Festhalle und zugehörigem Parkplatz, Parkcafé und Stadtpark auch auf einem deutlich größeren Gelände gefeiert hat als im vergangenen Jahr, kam bei den Fans super an.