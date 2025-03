Nürburg/Nürnberg - Rund drei Monate vor dem Festival ist "Rock am Ring" ausverkauft. "Noch nie zuvor waren so früh 90.000 Tickets für das Mega-Event am Nürburgring vergriffen", teilte der Veranstalter mit. Beim Zwillingsfestival "Rock im Park" in Nürnberg sind demnach bislang rund 70.000 Tickets verkauft worden.