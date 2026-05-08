Festival am Lutherweg: Langer Sommer mit Musik, Kultur, Geschichte

Ein klangvoller Flug zum Mond

Am 27. Juni folgt in der Stadtkirche St. Peter in Sonneberg ein besonderes Konzert unter dem Motto „Unendliche Weiten – eine Reise zu den Sternen“. Inspiriert vom Astronomen Cuno Hoffmeister und dem 100-jährigen Bestehen der Sonneberger Sternwarte, präsentierten Vertreter der Musikschule des Landkreises von 15 bis 16.30 Uhr ein klangvolles Programm von Filmmusik bis hin zu eigens komponierten Werken – darunter auch Stücke aus „Star Wars“ und Klassiker wie „Fly Me To The Moon“.