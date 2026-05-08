Festival am Lutherweg: Langer Sommer mit Musik, Kultur, Geschichte

Ein vielfältiges und hochkarätiges Programm bietet das diesjährige Festival am Lutherweg in der Zeit vom 23. Mai bis zum 31. Oktober. Musikalische, kulturelle und spirituelle Erlebnisse entlang historischer Kirchenräume im Landkreis Sonneberg erwarten die Besucherinnen und Besucher. Die Organisatoren vom Evangelischen Kirchenkreis Südthüringen haben eine abwechslungsreiche Konzertreihe zusammengestellt, die Tradition und Moderne verbindet und besondere Orte mit lebendiger Kultur erfüllt. Darüber informiert Kirchenkreis-Sprecher Marcus Goldbach.