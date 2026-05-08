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  6. Langer Sommer mit Musik, Kultur, Geschichte

Festival am Lutherweg Langer Sommer mit Musik, Kultur, Geschichte

Das Festival am Lutherweg verbindet musikalische Qualität mit regionaler Identität. Historische Kirchenräume werden lebendige Orten der Inspiration und Besinnung.

Festival am Lutherweg: Langer Sommer mit Musik, Kultur, Geschichte
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Den Auftakt des Festivals gestaltet am 23. Mai, ab 17 Uhr, in der Dreifaltigkeitskirche Neuhaus-Schierschnitz das Ensemble „4Klang“. Foto: Doris Hein

Ein vielfältiges und hochkarätiges Programm bietet das diesjährige Festival am Lutherweg in der Zeit vom 23. Mai bis zum 31. Oktober. Musikalische, kulturelle und spirituelle Erlebnisse entlang historischer Kirchenräume im Landkreis Sonneberg erwarten die Besucherinnen und Besucher. Die Organisatoren vom Evangelischen Kirchenkreis Südthüringen haben eine abwechslungsreiche Konzertreihe zusammengestellt, die Tradition und Moderne verbindet und besondere Orte mit lebendiger Kultur erfüllt. Darüber informiert Kirchenkreis-Sprecher Marcus Goldbach.

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Zu Ehren von Kirchenlied-Dichter Paul Gerhardt

Den feierlichen Auftakt der Festmonate bildet am Samstag, 23. Mai, ab 17 Uhr, in der Kirche Hl. Dreifaltigkeit in Neuhaus-Schierschnitz das Ensemble „4Klang“ rund um Aaron Heinrich. Unter dem Titel „Geh aus, mein Herz, und suche Freud…“ widmen sich die Musiker dem Werk des Kirchenlied-Dichters Paul Gerhardt, dessen Todestag sich 2026 zum 350. Mal jährt. Ein musikalischer Streifzug durch verschiedene Genres verbindet klassische Werke, Volkslieder und internationale Klänge.

Ein klangvoller Flug zum Mond

Am 27. Juni folgt in der Stadtkirche St. Peter in Sonneberg ein besonderes Konzert unter dem Motto „Unendliche Weiten – eine Reise zu den Sternen“. Inspiriert vom Astronomen Cuno Hoffmeister und dem 100-jährigen Bestehen der Sonneberger Sternwarte, präsentierten Vertreter der Musikschule des Landkreises von 15 bis 16.30 Uhr ein klangvolles Programm von Filmmusik bis hin zu eigens komponierten Werken – darunter auch Stücke aus „Star Wars“ und Klassiker wie „Fly Me To The Moon“.

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11.09.2025 16:21 Sonneberg Filmmusik am Lutherweg

Das Festival am Lutherweg macht am Sonntag in Neuhaus-Schierschnitz Station. In der Kirche gibt dann Hollywood den Ton an. Martin Luther würde es gefallen.

Mit einer ungewöhnlichen Verbindung aus Schlager, Spiritualität und persönlichen Geschichten lädt Bojana Blohmann am 10. Juli in die Kirche St. Michaeli Köppelsdorf ein. Gemeinsam mit Lilly Taubmann gestaltet sie ab 18 Uhr unter dem Titel „Zeit für Frieden“ eine musikalische Stunde über Liebe, Hoffnung und die Gegensätze des Lebens.

Folk und geistliche Musik

Am 18. Juli, ab 17 Uhr, bringt das Duo „Halbwegs Folk“ in der Heilig-Geist-Kirche Mupperg handgemachten Acoustic-Rock auf die Bühne. Mit Gitarren, Gesang und Mundharmonika entsteht eine intime Atmosphäre, die Klassiker und eigene Songs gefühlvoll vereint, heißt es in der Ankündigung.

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26.06.2024 17:48 Festival am Lutherweg Vom Orgelspiel bis zum Kräutlein in der Bibel

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Ein weiterer Höhepunkt folgt am 1. August mit dem Vocalensemble „Benedicantus“ unter der Leitung von Matthias Erler. In der Kirche St. Michaeli Köppelsdorf erklingt ab 17 Uhr geistliche Chormusik aus mehreren Jahrhunderten – von der Renaissance bis zur Gegenwart – in eindrucksvoller klanglicher Vielfalt.

Holzwürmer und eine Prinzessin

Familien dürfen sich am 26. September auf ein interaktives Singspiel freuen: „Elisabeth – Wenn Holzwürmer eine Prinzessin zur Freundin haben“. Das Mitmach-Konzert in der Heilig-Geist-Kirche Mupperg erzählt kindgerecht und humorvoll die Geschichte der Elisabeth von Thüringen und lädt zum Mitmachen und Erleben ein. Beginn ist um 15 Uhr.

Den festlichen Abschluss bildet am 31. Oktober, ab 17 Uhr, in der Kirche St. Aegidien in Oberlind ein historisches Konzert zum 50-jährigen Bestehen des Kammerorchesters Sonneberg. Unter der Leitung von Kreiskantor Martin Hütterott wird das Gründungskonzert von 1976 mit Werken von Johann Sebastian Bach und weiteren Barockkomponisten eindrucksvoll neu interpretiert. Weitere Informationen:

www.festival-am-lutherweg.de

www.kirchenkreis-suedthueringen.de