Wer einen Job oder einen Ausbildungsplatz sucht, über einen Berufswechsel oder ein Studium nachdenkt, sich über Aufstiegsmöglichkeiten ein Bild machen und dabei lokale Firmen kennenlernen will, der kann sich den 30. August vormerken. An dem Samstag findet von 9 bis 13 Uhr in der Ilmenauer Festhalle eine Jobmesse statt, die von Arbeitsagentur, Jobcenter, der Stadt Ilmenau und dem Thüringer Bogen organisiert wird: „Jobperspektive“ heißt die Messe für Ausbildung, Berufe und Studium, die in ihrer Form erstmals in Ilmenau stattfindet.