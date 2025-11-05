Das für den 22. November in der Ilmenauer Festhalle geplante Konzert von Liedermacher Konstantin Wecker muss krankheitsbedingt abgesagt werden. Wie der Veranstalter mitteilt, wird der 78-jährige Künstler mindestens einen Monat lang nicht auf der Bühne stehen können. Hintergrund sei eine neurologische Erkrankung, die Wecker bereits Ende August öffentlich gemacht hatte. „Gerade die linke Hand hatte immer wieder Ausfälle. Ich nahm es anfangs nicht ernst, dachte mir, vielleicht hast du einfach einen schlechten Tag, das vergeht schon wieder. Aber es verging nicht... “, sagte Wecker damals in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung. Die Nervenschäden beeinträchtigten ihn demnach inzwischen so stark, dass er kaum noch Klavier spielen konnte.