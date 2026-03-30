Das Jahr 2025 war das bisherige Rekordjahr in der Ilmenauer Festhalle: Mit 157 Veranstaltungen wurde das Vorjahr nochmals übertroffen – 2024 waren es noch 140 Veranstaltungen. Damit nähert sich die Festhalle im zweiten „ganzen“ Jahr nach der großen Generalsanierung immer mehr an ihr Auslastungs-Optimum. Im Jahr der Wiedereröffnung 2023 wurden 125 Veranstaltungen vermeldet – die Festhalle war aber auch erst ab April nutzbar.