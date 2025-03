Als kurz nach 15 Uhr das Licht im Saal ausgeht, wird es kurz still in der Festhalle. Auf der Bühne zeigen sich Schauspieler in Drachenkostümen und Schauspieler, die Marionetten und Handpuppen vor sich her tragen. Zum Einstieg ins gleichnamige Musical soll der kleine Drache Kokosnuss seine Flugprüfung ablegen, aber er versemmelt sie gründlich. Der dazu abgespielte und live gesungene Song „Wenn ich fliegen kann“ ist der erste und vielleicht markanteste von mehreren Ohrwürmern, die an diesem Samstagnachmittag noch zu hören sein werden.