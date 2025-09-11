Die Festhalle etabliert sich am Markt und festigt ihre Marktstellung mit 140 Veranstaltungen 2024 an 173 Belegungstagen. Für 2025 wird eine weitere Steigerung bei Veranstaltungen und Belegung erwartet. Erfreulich: Immer mehr Traditionsveranstaltungen sind ins Haus zurückgekehrt, auch die Kategorien U-Musik und Tagungen, Kongresse sind stark gewachsen. Sie bilden nach Aussage von Schneider künftig die Hauptertragssäulen und verbessern die Wirtschaftlichkeit.
Festhalle Ilmenau Mehr Kongresse, weniger Stadtrat, keine Lehrveranstaltungen
Uwe Appelfeller 11.09.2025 - 08:59 Uhr