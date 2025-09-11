Die Festhalle etabliert sich am Markt und festigt ihre Marktstellung mit 140 Veranstaltungen 2024 an 173 Belegungstagen. Für 2025 wird eine weitere Steigerung bei Veranstaltungen und Belegung erwartet. Erfreulich: Immer mehr Traditionsveranstaltungen sind ins Haus zurückgekehrt, auch die Kategorien U-Musik und Tagungen, Kongresse sind stark gewachsen. Sie bilden nach Aussage von Schneider künftig die Hauptertragssäulen und verbessern die Wirtschaftlichkeit.