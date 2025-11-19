 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Ilmenau

  6. Junge Union kündigt Protest vor Krenz-Lesung an

Festhalle Ilmenau Junge Union kündigt Protest vor Krenz-Lesung an

Jessie Morgenroth

An diesem Donnerstag liest Egon Krenz in der Ilmenauer Festhalle. Sein Auftritt ist umstritten, nun kündigen sich Proteste vor der Veranstaltung an.

Festhalle Ilmenau: Junge Union kündigt Protest vor Krenz-Lesung an
1
Sein Erscheinen sorgt in Ilmenau für Furore: Egon Krenz liest in der Festhalle, davor soll es eine Mahnwache geben. Foto: IMAGO/Bernd Elmenthaler

Wohl für kontroverse Ansichten sorgt die geplante Lesung von Egon Krenz an diesem Donnerstag, 20. November, 19 Uhr, in der Ilmenauer Festhalle. Manchen scheint der Besuch des Honecker-Nachfolgers und ehemaligen DDR-Chefs in der Goethe- und Universitätsstadt überhaupt nicht Recht zu sein. Die Junge Union Ilm-Kreis ruft nun zu einer öffentlichen Mahnwache für Mauertote und einem stillem Gedenken am Rande der Buchlesung von Egon Krenz auf. Geplant ist die Aktion ab 18 Uhr vor der Festhalle Ilmenau. In der Aktionsbegründung wird auf Egon Krenz als letzten Staats- und Parteichef der DDR verwiesen, der 1997 im Rahmen der Mauerschützenprozesse wegen Totschlags verurteilt wurde und eine mehrjährige Haftstrafe angetreten ist.

Nach der Werbung weiterlesen

„Wir dürfen nicht schweigen“: Junge Union kritisiert Krenz-Auftritt

„Wenn ein ehemaliger Spitzenvertreter des SED-Unrechtsregimes öffentlich in Ilmenau auftritt, dürfen wir nicht schweigen. Insbesondere die Verlautbarungen im Vorfeld der Veranstaltung sowie das zu präsentierende Buch lassen nicht darauf schließen, dass Herr Krenz selbst reflektiert mit dem Leid umgeht, was er mitzuverantworten hat“, erklärt Lucas Bühl, stellvertretender Vorsitzender der Jungen Union Ilm-Kreis.

Junge Union setzt stilles Zeichen für Diktaturopfer

Die Verantwortung für die Opfer der Diktatur dürfe nicht relativiert werden. Die Junge Union wolle ein stilles, würdiges Zeichen setzen und an die Menschen erinnern, die unter diesem Regime gelitten haben, heißt es weiter in der Ankündigung.

Junge Union ruft Bürger zur Mahnwache für SED-Opfer auf

Die Mahnwache solle ein friedliches Zeichen für Freiheit, Demokratie und historische Verantwortung sein. Die Junge Union lade alle Bürger ein, daran teilzunehmen und gemeinsam an die Opfer des SED-Regimes zu erinnern.

Unsere Empfehlung für Sie

Auftritte in Ilmenau: Kontroverse Stimmen in der Festhalle

06.11.2025 13:00 Auftritte in Ilmenau Kontroverse Stimmen in der Festhalle

Die Festhalle Ilmenau bietet Künstlern mit ganz unterschiedlichen Geschichten Raum – von Kabarett über Rock bis zu den kontroversen Stimmen.

Egon Krenz ist nicht der einzige Veranstaltungsgast in Ilmenau, der umstritten ist. Schon einen Tag eher hat Kabarettistin Lisa Fitz mit ihrem Programm „Avanti Dilettanti“ (zu Deutsch: „Vorwärts, Amateure“) einen Auftritt in der Goethe- und Universitätsstadt. Die 74-Jährige war etwa wegen von ihr getätigter Aussagen in der Coronazeit – aber auch mit anderen Äußerungen zu weiteren Themen – in die Kritik geraten. Ihrer Karriere scheint dies keinen Abbruch getan zu haben, im Gegenteil: Die Frau mit der spitzen Zunge stand auch danach für zahlreiche Auftritte auf der Bühne, hat auch im südthüringer Raum (Bad Liebenstein, Bad Salzungen sowie Arnstadt) mit scharfen Pointen gezündet.

Unsere Empfehlung für Sie

5. Bad Liebensteiner Satirefest: Frech, furchtlos – Fitz

23.05.2025 13:00 5. Bad Liebensteiner Satirefest Frech, furchtlos – Fitz

Spitze Zunge, scharfe Pointen: Kabarett-Ikone Lisa Fitz hat das 5. Bad Liebensteiner Satirefest, das ins Bad Salzunger Pressenwerk verlegt wurde, eröffnet.

Doch auch musikalische Acts können durchaus für Zündstoff sorgen – so hat sich in Ilmenau die Band Völkerball für einen Auftritt in der Festhalle angekündigt. Es handelt sich um eine Tribute Band für Rammstein. Vor zwei Jahren waren Vorwürfe gegen die Originalband, insbesondere Frontmann Till Lindemann, laut geworden: Weibliche Fans sollen unter Drogen gesetzt und missbraucht worden sein. Mittlerweile hat Till Lindemann in einigen Fällen vor Gericht gewonnen, einer der prominentesten Wortrednerinnen wurde gerichtlich untersagt, zu behaupten, es waren die Mitglieder der Band. Das Konzert wurde von 8. November auf den 24. April verschoben.

Unsere Empfehlung für Sie

Konzert verschoben: Völkerball sprengt die Bühne – Ilmenau muss warten

03.11.2025 12:30 Konzert verschoben Völkerball sprengt die Bühne – Ilmenau muss warten

Der Auftritt der Rammstein-Tribute-Band ist monateweit nach hinten verschoben worden. Laut Terminkalender der Band ist nur Ilmenau betroffen.

Laut Stadtverwaltung gebe es klare Regeln fürs Festhallenprogramm, die im Kultur- und Sportausschuss besprochen und vom Stadtrat beschlossen wurden. Eine inhaltliche Abwägung gebe es nicht, es werde geschaut, ob eine Veranstaltung ins „Belegungskonzept“ passe. In den meisten Fällen sei die Stadt außerdem nicht Veranstalter sondern vermiete lediglich die angefragten Räume.

Geplante Protestaktionen oder Mahnwachen zu Lisa Fitz oder Völkerball sind indes nicht bekannt.