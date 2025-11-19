Festhalle Ilmenau: Junge Union kündigt Protest vor Krenz-Lesung an

Unsere Empfehlung für Sie Auftritte in Ilmenau Kontroverse Stimmen in der Festhalle Die Festhalle Ilmenau bietet Künstlern mit ganz unterschiedlichen Geschichten Raum – von Kabarett über Rock bis zu den kontroversen Stimmen.

Egon Krenz ist nicht der einzige Veranstaltungsgast in Ilmenau, der umstritten ist. Schon einen Tag eher hat Kabarettistin Lisa Fitz mit ihrem Programm „Avanti Dilettanti“ (zu Deutsch: „Vorwärts, Amateure“) einen Auftritt in der Goethe- und Universitätsstadt. Die 74-Jährige war etwa wegen von ihr getätigter Aussagen in der Coronazeit – aber auch mit anderen Äußerungen zu weiteren Themen – in die Kritik geraten. Ihrer Karriere scheint dies keinen Abbruch getan zu haben, im Gegenteil: Die Frau mit der spitzen Zunge stand auch danach für zahlreiche Auftritte auf der Bühne, hat auch im südthüringer Raum (Bad Liebenstein, Bad Salzungen sowie Arnstadt) mit scharfen Pointen gezündet.