Die sanierte Ilmenauer Festhalle lockt zunehmend mehr Zuschauer an. Das liegt wohl auch an den hochwertigen Acts, die sich hier mittlerweile die Klinke in die Hand geben. So war das Konzert der Trommel- und Percussion-Ensembles Greenbeats (im Bild) schon seit einiger Zeit ausverkauft. 1200 Besucher ließen sich bei deren Momentum-Tour mit auf eine energiegeladene musikalische Reise mitnehmen, mit Trommelbeats als hoher Kunst des perkussiven Musizierens.