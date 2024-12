Die Hoffnung auf Frieden in der Ukraine und im Heiligen Land sei "realistisch und begründet, der Krieg hatte nie das letzte Wort", sagte der Erzbischof von München und Freising. Die Hoffnung auf ein Leben in Würde für alle sei keine Utopie. Es brauche aber gerade in der Politik Menschen, die mit großer Hoffnung ans Werk gehen, appellierte der Kardinal an die Politiker.