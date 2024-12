Festgottesdienste Kardinal Marx mahnt zu Hoffnung und Mut zu Veränderung

Schöpfung bewahren

Am ersten Weihnachtstag erinnerte der Bamberger Erzbischof laut Mitteilung in seiner Predigt auch an die Notwendigkeit, das Leben zu schützen, die Schöpfung zu bewahren und dafür zu sorgen, dass die Erde ein Ort des Lebens bleibt. "Ehrfurcht vor der Schöpfung ist und bleibt ein Auftrag, auch und gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten."

Im Augsburger Dom bezog sich Bischof Bertram Meier auf Weihnachtsgeschichte und die Lage von Maria und Josef: Weihnachten sei trotz des Geschenketrubels letztlich ein Fest der Armut: "Wer richtig Weihnachten feiern will, kann die Armut und Not der Welt nicht umgehen", sagte er.

Bischof Stefan Oster sagte im Passauer Dom, materieller Reichtum mache nur bedingt glücklich, menschliche Beziehungen gelängen nicht immer so, wie man sich das vorstelle. Die eigentliche Spur zum Glück und wirklichen Frieden bringe das Kommen Gottes im göttlichen Kind in der Krippe.

Hoffnung als Weihnachtsbotschaft

Hoffnung als wesentliche Botschaft zu Weihnachten - das war auch für den Würzburger Bischof Franz Jung ein zentrales Thema. Neben dem Licht der Hoffnung sei den Menschen in der Heiligen Nacht auch die Gnade Gottes erschienen. "Im Dunkel dieser Welt ist sie erschienen, wo viele im Blick auf die Nachrichten der vergangenen Wochen, Monate und Jahre den Glauben an die Menschheit verloren haben", sagte Jung laut Mitteilung im Kiliansdom. In Jesus Christus zeige Gott, dass der Mensch über sich hinauswachsen könne.

Jung hatte am Tag vor Weihnachten mit Häftlingen der Justizvollzugsanstalt Aschaffenburg einen Gottesdienst gefeiert.

Im Münchner Hofbräuhaus waren obdach- und wohnungslose Menschen bei der Weihnachtsfeier des katholischen Männerfürsorgevereins zum Essen eingeladen. Neben den fest angestellten Helfern des Männerfürsorgevereins bedienten Freiwillige die Gäste.