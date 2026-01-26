Der Stolz und die Freude auf das Erreichte war den Beteiligten während dieses Festgottesdienstes anzusehen. Was lange währt, wird endlich gut – so könnte man die Bemühungen mehrerer Jahre auf den Punkt bringen. Die Idee, den Weg künftig gemeinsam zu gehen, stammt aus dem Jahr 2020. Und worauf alle stolz zu Recht verweisen können: Sie beruht nicht auf eine Anweisung „von oben“ von der Landeskirche, sondern ist von der Basis gekommen. Unter dem Motto „Gemeinsam unterwegs – Unter Gottes Segen im neuen Kirchenkreis Südthüringen“stand der Festgottesdienst am Sonntag in Hildburghausen, der den Start des neuen Verbundes markierte und gemeinsam gefeiert wurde.