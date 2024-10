Festgeklebt: Ungewöhnlicher Einsatz: Feuerwehr rettet kleinen Skorpion

Die Einsatzkräfte lösten den Skorpion mit einem stumpfen Messer vorsichtig von dem Klebestreifen und brachten ihn in einem Eimer in Sicherheit. Danach gaben sie ihn in einer Reptilienauffangstation ab. Die Fachleute dort bestimmten das Tier als Europäischen Skorpion, wie die Feuerwehr mitteilte. Dieser ist demnach in Südeuropa verbreitet, inzwischen aber auch in einigen Gegenden Deutschlands regelmäßig anzutreffen.