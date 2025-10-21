Der Landkreis Sonneberg verfügt ab sofort über ein neues Einsatzfahrzeug mit modernster Technik für den Zivil- und Katastrophenschutz: Am 18. Oktober wurde der neue CBRN-Erkundungswagen offiziell am Standort Judenbach in Dienst gestellt. Das neue Einsatzfahrzeug wird vom Bund bereitgestellt und löst den alten CBRN-Erkunder ab, welcher bereits seit 2022 in Judenbach stationiert war. Hierbei handelt es sich um kein Feuerwehrfahrzeug im herkömmlichen Sinne, sondern um ein spezialisiertes Fahrzeug mit moderner Ausstattung für die Erkundung chemischer, biologischer, radiologischer und nuklearer (CBRN) Gefahren. Das Fahrzeug kann im gesamten Bundesgebiet für den Aufgabenbereich des Zivil- und Katastrophenschutzes eingesetzt werden, jedoch wird eine Nutzung im Rahmen der kommunalen Gefahrenabwehr geduldet, sodass die Freiwillige Feuerwehr Judenbach mit diesem Fahrzeug auch zu herkömmlichen Feuerwehreinsätzen ausrücken darf.