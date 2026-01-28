Feste: US-Star Sharon Stone kommt zum Wiener Opernball

Im Vorfeld des Opernballs, der mit seinen rund 5.000 Gästen als das gesellschaftliche Top-Ereignis in Österreich gilt, werde Stone am 10. Februar am Firmensitz in St. Willibald an einer Pressekonferenz teilnehmen und auch Autogramme schreiben, so der Sprecher weiter. "Ihre Ausstrahlung, ihre Eleganz und ihr soziales Engagement passen perfekt zu unserer Marke und zu unserem Verständnis von Genusskultur", begründete Guschlbauer seine Wahl für Stone.