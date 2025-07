Am Schwörmontag, der stets am vorletzten Montag im Juli gefeiert wird, legt das Ulmer Stadtoberhaupt traditionell Rechenschaft ab über das vergangene Jahr und schwört den Eid, "Reichen und Armen ein gemeiner Mann zu sein". Im Anschluss daran wird gefeiert. Auch die Stadt Neu-Ulm auf der bayerischen Seite der Landesgrenze ist traditionell in die Feierlichkeiten eingebunden.