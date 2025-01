Gotha (dpa/th) - Zum Thüringentag Anfang Mai in Gotha werden viele Stars und bis zu 250.000 Besucher erwartet. Auf vier Bühnen und mehr als zehn Festmeilen werde ein umfangreiches Programm mit Musik, Tanz, Kunst und Kulinarik geboten, teilte die Stadt mit. Konzerte sind von prominenten Künstlern wie Bernhard Brink, Stefan Mross, der Sängerin Loona, der Band Caught in the Act oder dem Duo 2raumwohnung geplant. Der Eintritt sei frei.