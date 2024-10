Feste: Kardinal Marx lobt Wiesn als Feier des Lebens

München (dpa/lby) - Kardinal Reinhard Marx hat anlässlich des am Sonntag zu Ende gehenden Oktoberfestes die Bedeutung von Festen in schwierigen Zeiten hervorgehoben. Es sei wichtig, "dass wir zusammenkommen und erleben, wie viel wir gemeinsam haben, was uns alles verbindet", sagte Marx laut vorab verbreiteter Mitteilung in einem Beitrag für die Reihe "Zum Sonntag" des Bayerischen Rundfunks. "Das ist nicht das, was in den Schlagzeilen steht, was aber den Herzschlag unserer Gesellschaft ausmacht: Wir erleben uns doch als Menschen und nicht als Gegner."