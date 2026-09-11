Feste in Schalkau Männerkreis und Posaunenchor feiern Jubiläum

Mit dem Konzertprogramm „Klanggeschichten“ präsentiert Classic Brass eine musikalische Reise durch fünf Jahrhunderte Musikgeschichte. Das Quintett zählt zu den renommiertesten Formationen seines Fachs und verbindet Werke aus Barock, Romantik und Moderne zu einem vielfältigen Klangerlebnis. In der Konzertpause ist ein Sektbuffet vorgesehen. Der Eintritt ist frei, die Veranstalter bitten jedoch um einen angemessenen Beitrag zur Deckung der Kosten.