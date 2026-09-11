Feste in Schalkau Männerkreis und Posaunenchor feiern Jubiläum

Der Männerkreis der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde Schalkau begeht in diesem Jahr sein 20-jähriges Jubiläum. Gefeiert wird das Bestehen der Gruppe am Sonntag, 13. September.
Seit zwei Jahrzehnten ist der Männerkreis der Kirchengemeinde Schalkau fester Bestandteil des Gemeindelebens. Das wird gefeiert. Kurz darauf feiert der Posaunenchor 70-Jähriges.
Der Männerkreis der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde Schalkau begeht in diesem Jahr sein 20-jähriges Jubiläum. Gefeiert wird das Bestehen der Gruppe am Sonntag, 13. September.
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Die Jubiläumsveranstaltung beginnt um 17 Uhr mit einem Abendgottesdienst. Im Anschluss sind die Besucher zu einem Imbiss und Umtrunk eingeladen. Die Kirchengemeinde Schalkau und der Männerkreis laden ein, das Jubiläum gemeinsam zu begehen.
Das Jubiläum des Männerkreises ist Teil eines besonderen Festjahres für die Kirchengemeinde. Nur wenige Tage später feiert der Posaunenchor Schalkau sein 70-jähriges Bestehen. Das Jubiläumswochenende beginnt am Freitag, 18. September, mit einem Konzert des renommierten Blechbläserensembles „Classic Brass“ in der Johanniskirche Schalkau. Den Abschluss bildet am Sonntag, 20. September, ein Festgottesdienst unter Mitwirkung des Posaunenchores sowie befreundeter Posaunenchöre.
Der Posaunenchor ist etwas Besonderes. Während sich vielerorts Posaunenchöre aufgrund von Altersgründen und Nachwuchsmangel auflösen, verfügt Schalkau weiterhin über eine generationenübergreifende Gruppe mit einem vergleichsweise jungen Leiter. Damit sieht die Kirchengemeinde das Fortbestehen des Chores und den Erhalt der Tradition vorerst gesichert.
Mit dem Konzertprogramm „Klanggeschichten“ präsentiert Classic Brass eine musikalische Reise durch fünf Jahrhunderte Musikgeschichte. Das Quintett zählt zu den renommiertesten Formationen seines Fachs und verbindet Werke aus Barock, Romantik und Moderne zu einem vielfältigen Klangerlebnis. In der Konzertpause ist ein Sektbuffet vorgesehen. Der Eintritt ist frei, die Veranstalter bitten jedoch um einen angemessenen Beitrag zur Deckung der Kosten.
Veranstalter der Jubiläumsveranstaltungen ist die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Schalkau.