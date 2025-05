Feste Großer Festumzug zum Abschluss des Thüringentags in Gotha

Gotha (dpa/th) - Konzerte, Stars, Feuerwerk und Festumzug: Trotz des eher durchwachsenen Wetters mit kühlen Temperaturen und teils Regen hat der Thüringentag in Gotha nach Veranstalterangaben rund eine viertel Million Besucher angelockt. Höhepunkt des dreitägigen Landesfestes war am Sonntag ein großer Festumzug, bei dem sich in 110 Bildern die verschiedenen Regionen des Freistaates, Verbände, Vereine und Unternehmen präsentierten. Der bunte Umzug durch die Residenzstadt wurde von mehr als 3.000 Mitwirkenden gestaltet. Mit von der Partie waren unter anderem zahlreiche Spielmannszüge sowie Musik- und Laufgruppen.