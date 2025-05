Feste "Feiern unterm Friedenstein" - Thüringentag wird eröffnet

Gotha (dpa/th) - Thüringen feiert und präsentiert seine Vielfalt in Gotha: Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) eröffnet am Freitag (13.00 Uhr) in der Residenzstadt den diesjährigen Thüringentag. Zu dem Landesfest wird an diesem Wochenende ein vielseitiges Programm mit Musik, Tanz, Kunst und Kulinarik geboten. Auf sechs Bühnen unterhalten nach Veranstalterangaben bei freiem Eintritt mehr als 80 Musikgruppen und Künstler die Besucher.