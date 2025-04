Gotha (dpa/th) - Sieben Tage vor Beginn des Thüringentags in Gotha starten die Aufbauarbeiten für die Großveranstaltung. Rund 100 Helfer errichten dabei unter anderem 300 Absperrgitter, 600 Meter Bauzaun und 100 Pagodenzelte, heißt es in einer Mitteilung der Veranstalter. Rund 600 Hektoliter eines eigens gebrauten "Festjahrespils 1250" sollen in Gotha verkauft werden. Die Stadt erwartet bei der dreitägigen Veranstaltung am ersten Maiwochenende nach eigenem Bekunden rund 250.000 Gäste.