Festakt zum Jubiläum Landtagspräsident ruft zur Verteidigung der Demokratie auf

Erfurt (dpa/th) - Landtagspräsident Thadäus König (CDU) hat die Menschen in Thüringen zu einem entschiedeneren Eintreten für die Demokratie aufgerufen. "Es reicht nicht nur, unsere Zustimmung zum demokratischen Staatsaufbau zu bekunden und von seinen Früchten zu leben", sagte König am Samstag in Erfurt während eines Festaktes zur Erinnerung an den ersten frei gewählten Landtag nach der Wiedervereinigung. Die Menschen müssten auf die freiheitliche Demokratie auch vertrauen wollen. "Wir müssen bereit sein, sie zu verteidigen." Das schließe eine Verteidigung der Demokratie sowohl gegen Bedrohungen von innen als auch von außen ein.