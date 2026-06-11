Die Bühne in der Werratalkaserne wirkt an diesem Abend wie ein Meer aus Symbolen: Ein nachgebautes Schiff und ein großes Netz bilden die Kulisse. Nach und nach werden Menschen auf die Bühne gebeten, die in diesem Bild selbst zu Botschaftern werden. Sie sind Lotsen und Leuchttürme, Häfen des Ankommens und Rettungsboote, Schatzmeister und Orientierungssterne – und unverzichtbar für eine erfolgreiche Fahrt. Zum 20-jährigen Jubiläum des Ambulanten Hospiz-Zentrums für Kinder, Jugendliche und Erwachsene der Regionen Bad Salzungen und Rhön wurde kein klassischer Festakt mit vielen Reden auf die Beine gestellt, sondern ein erzählerischer Weg durch zwei Jahrzehnte gelebte Hospizarbeit.