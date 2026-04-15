Festakt bei Flugausfällen Streikwelle überschattet Lufthansa-Jubiläum mit Kanzler Merz

Schlichtungsversuch vorerst gescheitert

Die Lufthansa strebe "offenbar kein faires Schlichtungsverfahren" zur Befriedung der Tarifkonflikte an, kritisierte VC. Sie habe umfassende Forderungen zur Bedingung gemacht. Die Lufthansa erklärte, dass das Ziel einer Schlichtung ausschließlich die Befriedung sämtlicher Konflikte sein könne. Dies sei mit der VC nicht zu machen gewesen. Die Airline kündigte aber an, nochmals auf die Gewerkschaft zugehen zu wollen.

Die Pilotengewerkschaft schloss weitere Streiks bereits nicht aus: "Wer ein solches Angebot ausschlägt und darüber hinaus auch keinerlei verhandlungsfähige Angebote macht, nimmt zumindest in Kauf, dass sich Tarifauseinandersetzungen weiter zuspitzen, anstatt aktiv an einer Deeskalation mitzuwirken", sagte VC-Präsident Andreas Pinheiro.