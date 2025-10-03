Am Denkmal der Deutschen Teilung und Wiedervereinigung legten Politiker aus Hessen und Thüringen sowie Repräsentanten der Point-Alpha-Stiftung vor dem Festakt Kränze nieder, unterstützt von der Kyffhäuserkameradschaft Grüsselbach und der Soldatenkameradschaft 1888 Fulda. Insgesamt 320 Gäste begrüßte Point-Alpha-Stiftungsratsvorsitzender Stefan Heck danach in der Fahrzeughalle im ehemaligen US-Camp, darunter Repräsentanten aus Politik, Wirtschaft sowie Kirchen und Institutionen. Eigentlich wollte auch der US-Brigadegeneral Andrew Cecil kommen und ein Grußwort sprechen. Doch aufgrund des Shutdowns in den USA wurden dort alle staatlichen Dienstreisen kurzfristig gestrichen und der General musste absagen. „Wie so oft auf Point Alpha zeigt sich die Weltgeschichte hier vor Ort“, meinte Heck.