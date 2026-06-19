Der Verein Dorfleben Judenbach e.V. hat gleich vier große Projekte zum Abschluss gebracht und feierlich eingeweiht, teilt der Vorstandsvorsitzende Jens Kaufmann mit. Zwölf historische Schautafeln wurden erneuert, die Flößteichhütte wurde neu gebaut, 25 Sitzgelegenheiten wurden eingeweiht und 25 Bankpaten geehrt, die sich künftig um deren Pflege kümmern. Am Sonntag folgte die Eröffnung des neuen Rundwanderwegs „Judenbacher Horizonte“.