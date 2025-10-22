Am 14. Februar 2025 feierte der WSV Brotterode auf den Tag sein 120-jähriges Bestehen. Mit einer simplen Torte und Kerzen ausblasen ist es für die Wintersport-begeisterten Brotteröder aber nicht getan, vielmehr stellt das komplette Jubiläumsjahr symbolisch auch den Wandel dar, den der Verein in jenen zwölf Jahrzehnten durchlief und der auch aktuell vollzogen wird. Ob Schanzenabriss, Schanzenneubau, stetige Veränderungen rund um die Werner Lesser-Skiarena, die Ausbildung im Nachwuchs oder Veranstaltungen verschiedenster Art – Brotterode und sein Wintersportverein sind und bleiben vielfältig. Und so zelebrierte man am vergangenen Samstag im Trusetaler Rathaus Geschichte und Gemeinschaft.