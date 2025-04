Aufgeschoben ist nicht aufgehoben: Die Landkreise Coburg, Haßberge, Hildburghausen und Sonneberg sowie die Stadt Coburg feiern am 3. und 4. Oktober in Ummerstadt nicht nach fünf Jahren wieder gemeinsam die deutsche Einheit, sondern eben nach zehn. Die bislang letzte Station dieser Feierlichkeiten war Sonneberg im Jahr 2015. Das ursprünglich für 2020 in Ummerstadt geplante Fest mussten die Organisatoren wegen der Corona-Pandemie absagen. „Wir haben uns entschieden, die Planungen von 2020 noch mal aufzunehmen und umzusetzen“, sagte Hildburghausens Landrat Sven Gregor (Freie Wähler) am Mittwoch in einem Pressegespräch in der Geschäftsstelle der bayrisch-thüringischen Initiative Rodachtal, die sich am Markt in Ummerstadt befindet. Die Schirmherrschaft hat Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) übernommen., der nach Gregors Angaben aber wegen der zentralen bundesdeutschen Feier in Saarbrücken nicht anwesend sein wird. Ein Festredner wird aktuell noch gesucht.