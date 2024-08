Am Ende passierte das, was Rolf Macholdt, dem meinungsstarken, gerne auch mal etwas polternden Mann, eigentlich nie passiert: Ihm versagte die Stimme. „Schluss!“, sagte er am Sonntagnachmittag zum Senioren-Kickelhahnfest mit Tränen in den Augen kurz und knapp, bevor seine Stimme brach.