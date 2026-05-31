Ganz entspannt sitzt Sylvie Lindisch unter einem Pavillon. Neben ihr liegen zwei Hunde. Sie ist Tierärztin in Gräfenroda. Dass sie heute in Geraberg auf dem Hundesportplatz aktiv wird, hat nichts mit ihrer Arbeit zu tun. Sylvie Lindisch wurde angefragt, ob sie im Rahmen des Märchenspiels des Hundesportvereins Geraberg mitwirken wolle. Als Mitglied des Schlittenhundevereins Thüringen lenkt sie heute, ihre Hunde angespannt, eine Kutsche durch die Märchenwelt.