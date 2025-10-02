Kathleen Armbrust liebt Mittelaltermärkte und -feste. Diese Leidenschaft trägt sie sowohl in ihre Sparte vom Bogenschießen als auch als Organisatorin von Mittelaltermärkten im Rahmen vom Rabenevent. Am 4. und 5. Oktober ist sie erstmals in Wildenspring zu Gast. Mit Ines und Benjamin Sänger hat sie die Idee entwickelt, das Areal rund um den Edelhof für ein Fest für die ganze Familie zu nutzen. Während Ines Sänger sich mit dem Heimatverein Wildenspring um die ortstypische Gastlichkeit kümmert, hat Kathleen Armbrust ihre Kontakte genutzt, um ein abwechslungsreiches Fest mit vielen Mitmachgelegenheiten zu organisieren.