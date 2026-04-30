Fest in Weimar am 1. Mai KZ-Überlebender Andrej Moiseenko feiert 100. mit Punk-Rock

Nur wenige Monate nach seiner Befreiung wurde Moiseenko im Juli 1945 als Soldat in die Rote Armee eingezogen. Er habe dort gedient, nicht gelebt, sagt er heute. Nach seinem Militärdienst im heutigen Belarus blieb er dort. "Ich hatte sonst keinen Platz mehr, wo ich zurückkehren konnte."

Mit viel Beachtung für Details berichtet der Zahlen-affine von seiner Arbeit, seiner Schulbildung und seinem Studium nach dem Militärdienst. "Von 8.00 bis 17.00 Uhr musste ich arbeiten, ab 18.00 bis 22.00 Uhr musste ich lernen." Später wurde er Ingenieur, war an der Entwicklung von Straßenbau-Maschinen beteiligt. "Ich hatte ein sehr schweres Leben und habe nie Freizeit gehabt, entweder habe ich gearbeitet, oder studiert."

"Die Hoffnung stirbt zuletzt"

Seine Söhne, seine Ehefrau und andere Verwandte hat er längst überlebt. "Seit 25 Jahren bin ich allein." Verbitterung ist ihm aber auch an der Stelle nicht anzuhören. Inzwischen freue er sich, über Möglichkeiten, die Welt zu bereisen. Im vergangenen Jahr war er etwa auch für den neuen Dokumentarfilm in Japan unterwegs, wo er auch Hiroshima besuchte und sich mitgenommen von den Folgen des Atombombenwurfs der USA im August 1945 zeigte.

Angst machten ihm die aktuellen Konflikte in der Welt. Dabei dürfe man aber Regierungen nicht mit der Bevölkerung gleichsetzen, sagt er. "Ich hoffe, dass unsere Nachkommen schlauer agieren als wir. Die Hoffnung stirbt zuletzt." Für die Welt wünsche er sich das, was aus seiner Sicht vermutlich alle möchten: "Frieden und Gerechtigkeit und dass die Menschen mit gewisser Barmherzigkeit miteinander umgehen."

"Da bin ich der Chef, da bin ich frei"

Auf Belarus, wo er schon so lange lebt, blickt er mit Zwiespalt. Er schätze die Solidarität unter den Leuten dort. In seiner Wohnung in Minsk versuche er dennoch, so wenig wie möglich zu sein. Lieber ist er in seiner Datsche mit großem Garten weiter außerhalb, mit Wald drumherum. "Da guckt keiner, was ich so treibe, da bin ich der Chef, da bin ich frei."

Überhaupt der Garten. Der erfüllt seinen Alltag mit Aufgaben und mit Leben. Mit Begeisterung zählt Moiseenko die Gemüse- und Obstsorten auf, die dort durch seiner Hände Arbeit gedeihen: Kohl, Rote Bete, Brombeeren und vieles mehr.

Auf die Frage, ob er die Gartenarbeit körperlich noch schaffe, reagiert er mit einem entspannten Lachen: "Ich arbeite zwei Stunden, dann mache ich eine Stunde Pause, dann wieder zwei Stunden Arbeit und dann wieder Pause." Vielleicht seien seine Sommer im Wald auch der Grund, dass er noch lebe, überlegt er laut.

Geburtstagsfeier mit Punk-Rock

Und wie wird er seinen 100. Geburtstag feiern? In Weimar, wo er wie viele andere Buchenwald-Überlebende, Ehrenbürger ist, ist ein großes Fest geplant. Im Deutschen Nationaltheater soll er auf einer wie ein gemütliches Wohnzimmer hergerichteten Bühne Freunde und Gäste begrüßen können.

Es soll eine Würdigung des Menschen werden, heißt es von der Gedenkstätte Buchenwald und anderen Organisatoren. Mit dabei wird ein Chor sein, der Lieder aus Belarus singt und ein musikalischer Überraschungs-Act aus der Polit-Punkrock-Ecke, so Weimars Stadtverwaltung. Moiseenko habe sich einen Beitrag aus dem Bereich gewünscht.