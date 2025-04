Die Stützerbacher sind meist die ersten Veranstalter in der Region, die zum Besuch ihres kleinen, aber feinen Ostermarktes einladen. Am Samstagnachmittag herrschte dann auch frohes Treiben vor dem „Haus des Gastes“ an etlichen Marktbuden, am Bratwurstrost und an den Stehtischen, wo meist lieblicher Glühweinduft die Nase kitzelte.