Nicht mehr lange, dann findet der Ostermarkt in Stützerbach statt. Traditionell wird er zwei Wochen vor dem Ostermarkt in Langewiesen veranstaltet, dieses Jahr findet er am Samstag, 5. April, statt. Eigentlich herrscht das bunte Treiben stets – bis auf Ausnahmen während der Corona-Zeit – vor der Feuerwehr; in diesem Jahr ist das wegen einer eigenen Veranstaltung der Feuerwehr am folgenden Tag allerdings nicht möglich. Deshalb wird der Markt zum Haus des Gastes verlagert. Dort geht es dann am Samstag, 5. April, um 14 Uhr los mit buntem Treiben, Kulinarischem und auch Angeboten für die Kinder.