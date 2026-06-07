An diesem Wochenende drehte sich beim Köhler- und Schwämmklopferfest in Neustadt wieder einmal alles um das Herstellen von Holzkohle und das Schwämmklopfen. Beides sind alte Handwerke, mit denen man in früheren Zeiten schwer seinen Lohn und damit sein Brot verdient hat. Seit mittlerweile 23 Jahren geben an diesem Wochenende Mitglieder des Thüringer Rennsteigvereins Neustadt Gästen, Urlaubern, aber auch Einheimischen einen kleinen Einblick in diese alten Handwerke. So wurde am Sonntag auf dem Festplatz Baumschwamm fein geklopft – vorher hat man diesen geschmeidig gemacht – um ihn als Zunderschwamm zum Feuer anmachen verwenden zu können.