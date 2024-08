Bei diesem abwechslungsreichen Festprogramm, das auf alle Generationen zugeschnitten war, konnte in Wichtshausen wahrlich keine Langeweile aufkommen. „Unterstützung erhielten wir auch noch von Petrus“, so Kirmesvereinsvorsitzender Chris Weißbrodt, „um rund um unser Vereinshaus ein buntes Kirmestreiben zu organisieren.“ Los ging es diesmal schon am Donnerstag mit einer historischen Ortsführung durch Georg Weißbrodt. „Obwohl wir anlässlich unserer 1125- Jahrfeier schon einmal eine historische Ortsführung durchgeführt haben, wollten wir als Kirmesverein eine Wiederholung ansetzen, um all denen, die damals den Termin nicht wahrnehmen konnten, diese recht interessanten Einblicke in unsere Dorfgeschichte ebenfalls nahe bringen“, sagte Weißbrodt. „Und da waren die Kirmestage mit ihren Bräuchen genau der richtige Zeitpunkt. Jung und Alt in die Kirmesfeierlichkeiten aktiv mit einzubeziehen, das war schon immer unserer Anliegen, als wir vor 28 Jahren die Kirmes wieder aus der Versenkung holten“, blickt der Vereinsvorsitzende zurück.