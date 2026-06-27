Fest der Vielfalt Christopher Street Day mit großer Parade und Straßenfest

München (dpa/lby) - Unter dem Motto "Unsere Vielfalt. Unsere Stärke" treten Schwule, Lesben, Transmenschen und andere Mitglieder der LGBTIQ+-Gemeinschaft an diesem Samstag beim Christopher Street Day (CSD) in München für ihre Rechte ein. In einer farbenfrohen politischen Parade werden ab 12.00 Uhr mehr als 200 Gruppen durch die Innenstadt ziehen. Die Veranstalter erwarten zu dem Umzug mit fröhlichen Kostümen und bunt geschmückten Mottowagen sowie dem zugehörigen Straßenfest auf der Ludwigstraße mehr als 300.000 Menschen.