Fest der Vielfalt Christopher Street Day mit großer Parade und Straßenfest

Sonnencreme, Käppi und viel, viel trinken

So wird schon vorab dazu aufgefordert, Sonnencreme mit Lichtschutzfaktor 50 zu verwenden, den Kopf zu bedecken und viel zu trinken. Verteilt über die Pridemeile auf der Ludwigstraße werden Trinkwasserstellen und Wassersprühstationen aufgestellt, es gibt Biergärten mit Sonnenschirmen, und regelmäßige Durchsagen auf den Bühnen erinnern daran, gut für sich zu sorgen. "Und auch der Sanitätsdienst ist besonders sensibilisiert und vorbereitet", ergänzte Breyer. Eine offizielle Empfehlung, keinen Alkohol zu trinken, gibt es zwar nicht, sinnvoll wäre der Verzicht aber auf jeden Fall.